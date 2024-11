Spazionapoli.it - News Napoli, la notizia è ufficiale: arriva la doppia chiamata in nazionale

Sonote le prime convocazioni in vista dei prossimi impegni delle nazionali in Nations League: dentro anche due azzurri. Si avvicina la prossima sosta per le nazionali. Dopo la partita con l’Inter in programma il prossimo weekend, anche ilsi fermerà come tutta la Serie A ed i campionati europei per permettere ai propri giocatori di seguire le compagini nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e la Nations League. Spesso dalpartono tanti giocatori che raggiungono i propri connazionali, e si è parlato tanto negli anni anche di quanto il rischio infortuni sia sempre dietro l’angolo. Anche questa volta ci sono tanti calciatori della rosa di Antonio Conte che dovrebbero lasciare. Nazionali, convocazioni ufficiali per due azzurri Il commissario tecnico della Scozia, Steve Clarke, ha diramato le lista dei convocati per lasfida di Nations League contro Croazia e Polonia: tra questi anche i due azzurri Billy Gilmour e Scott McTominay, oltre al giocatore del Torino e Ché Adams Di seguito la lista completa.