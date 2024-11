Lapresse.it - Mourinho, il Fenerbahce vince ma il tecnico attacca arbitro e Var: “Giochiamo contro il sistema”

Prima l’esultanza da calciatore con scivolata sul campo al gol del 3-2 delal 102? di Amrabatil Trabzonspor che ha dato la vittoria alla squadra allenata da Josènell’ultima giornata del campionato turco. Poi in un’intervista nel dopopartita è arrivato un duro sfogo dello Special Onee Var, nonostante i tre punti ottenuti in traferta. “Oggi, l’uomo della partita è stato Atilla Karaoglan. Non l’abbiamo visto, ma era l’della partita. L’era solo un ragazzino che era lì in campo, ma il veroera Atilla Karaoglan. È passato dall’uomo invisibile all’uomo più importante della partita. Parlo a nome di tutti i tifosi del: non lo vogliamo più, non lo vogliamo perché puzza. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo in campo, ma ancora meno al VAR”, ha detto ilportoghese parlando del responsabile del Var. edevo. È anche peggio di quanto mi fosse stato detto.