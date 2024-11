Liberoquotidiano.it - Mo: Hamas e Fatah concordano su governance condivisa a Gaza

Il Cairo, 4 nov. (Adnkronos) - I colloqui tra le delegazioni dial Cairo si sono conclusi con l'accordo di istituire un comitato amministrativo per. Lo ha dichiarato un alto funzionario dial quotidiano qatariota The New Arab. Il funzionario ha affermato cheha presentato una "visione dettagliata" della struttura e dei poteri del comitato, mentre la delegazione diha richiesto ulteriori consultazioni con la sua leadership.