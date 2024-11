Sport.quotidiano.net - Mister Salmi. "Momentaccio, restiamo compatti. La frenesia fa brutti scherzi»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Non è bastato un primo tempo d’assalto e la palma di migliore in campo della gara al portiere ospite Gilli per riportare il successo alla Cittadella Vis Modena. E l’analisi diFrancescoparte proprio dalla differenza fra le due frazioni. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – le sue parole – mentre nel secondo siamo andati un po’ in confusione, la voglia di fare e di strafare ci hanno portato ad avere fretta, ci è mancata la pazienza per riprendere a fare il nostro gioco. Poi l’infortunio di Mondaini ci ha condizionato, stava facendo bene. Purtroppo abbiamo perso una gara senza subire nemmeno un tiro in porta ma nel secondo tempo dovevamo fare di più". Quello di Mondaini è l’ennesimo stop di un momento difficile per gli infortuni. "Ora va così – prosegue– non avevamo nemmeno Carretti, leggermente affaticato per le 3 gare di fila.