Thesocialpost.it - Messaggi e chat, quando la polizia può controllarli sul telefono

Leggi tutto su Thesocialpost.it

In molti si chiedono se le forze dell’ordine possano controllaresui nostri smartphone. Partiamo col dire che le conversazioni al, così come i dati e le informazioni contenuti nel cellulare, sono protetti dal diritto alla riservatezza. Ciò significa che nessuno è legittimato a violarne la privacy, a meno che sia indispensabile per ragioni di sicurezza. Ecco dunque che lanon “mette sotto controllo” i telefoni al di fuori dei casi necessari, né tantomeno procede al sequestronon richiesto da ragioni fondate. Il controllo deipuò dunque avvenire soltanto a determinate condizioni, principalmente tramite le intercettazioni telefoniche o il sequestro del dispositivo. Quindi:lapuò controllare i?Leggi anche: Carlo Verdone contro Schlein che rappa con J-AX: parole durissime. “Qui non siamo.” Come spiega Ilena D’Errico su Money.