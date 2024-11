Lille-Juventus Genesio | Con Real e Atletico dimostrato di potercela giocare con le grandi

Leggi tutto su Sportface.it

Bruno, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League che vedrà i francesi ospitare ladi Thiago Motta nella quarta giornata della prima fase. Finora i transalpini hanno stupito, come dice lo stesso tecnico: “Contro Sporting,Madrid potevamo aspettarci uno o due punti in classifica, invece ne abbiamo sei. Questo vuol dire che possiamo giocarcela contro le– spiega – Sarà una partita difficile, contro una squadra molto organizzata come la. Noi però abbiamo trovato grande fiducia e consapevolezza con, poi avremo anche i nostri tifosi a darci la forza.” Unico neo della vigilia perè rappresentato dalla lunga lista degli indisponibili, confermata dallo stesso allenatore alla stampa: “Gli infortunati sono Umtiti, Tiago Santos e Bentaleb, cui si aggiungono Mbappé, Haraldsson, Cabella, Meunier, Touré oltre a Ismaily che non si è completamente ripreso e André Gomes”.