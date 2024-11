Donnaup.it - Lievito scaduto? Non gettatelo! Potete usarlo per…

Leggi tutto su Donnaup.it

? Oppure ne avete troppo e non sapete che farne? Alt! Non. Ora scoprirete perché! Tutte noi ne abbiamo consumato in quantità; alcune, le più volenterose, lo hanno addirittura prodotto durante il durissimo lockdown di primavera. Pane, pizza, croissant, focaccine, è l’ingrediente base delle ghiottonerie consolatorie del periodo più buio. E ora ci ritroviamo, forse, con scorte eccessive. Se non sapete cosa farne, non commettete l’errore di buttarlo via!utilizzarlo per altri scopi e non culinari. Anche se ancora vi pare incredibile, cambierete presto idea! Infatti, se inserito in lavatrice, regala più di un vantaggio all’elettrodomestico e alla resa del bucato! Pronte? Via!? Nonper Non trascurate la vostra lavatrice.