Lapresse.it - Inchiesta hacker, Ronzulli in Procura: “Mai commissionato alcun dossier”

“Dopo aver letto le ricostruzioni giornalistiche in cui venivo coinvolta, seppur da non indagata, nell’suiaggi illegali ho deciso e chiesto di essere sentita da magistrati della. Lagià aveva inteso e oggi ha preso atto che mai ho fatto richiesta dia Enrico Pazzali, ho chiesto di essere ascoltata per sgombrare il tavolo da ricostruzioni fantasiose, e tesi che mi vedrebbero accostata ai cosiddetti spioni come hanno fattoi importanti quotidiani nazionali”. Così la vicepresidente del Senato Licia, dopo essere sentita dal pubblico ministero Francesco De Tommasi e iltore Marcello Viola in merito a una presunta “richiesta” di “report” su una donna di cui parla Pazzali con Gallo, sostenendo di averla ricevuta dalla senatrice forzista.