Incendio sul bus 182 a Napoli: passeggeri in salvo grazie all'autista, ora si cerca la causa

Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina a, un episodio con il potenziale di diventare grave si è verificato quando si è sviluppato unsul motore del bus 182, servizio fornito dall’Azienda Napoletana Mobilità , in Viale Maddalena. Fortunatamente, l’intervento rapido dell’autista ha permesso di mettere in sicurezza ia bordo, evitando così conseguenze tragiche. L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sull’adeguatezza delle risorse nel settore. Il coraggioso intervento dell’autista Il bus 182, all’interno del suo normale percorso, ha iniziato a emanare fumi di origine misteriosa partendo dal motore.alla prontezza di riflessi dell’autista, è stato possibile agire immediatamente per mettere in sicurezza i. L’autista ha guidato il veicolo verso una zona sicura, permettendo a tutti di scendere senza problemi. Questa azione fondamentale ha evitato che una situazione già critica degenerasse ulteriormente.