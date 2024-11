Quotidiano.net - Il lavoro in squadra. Un modello vincente

FAREè il futuro del wealth management, ma è anche una modalità sempre più attuale e presente nelle reti di consulenza. Ad attestarlo è il crescente successo deldiin team nelle banche-reti italiane. Questo processo di diffusione delle squadre di consulenza finanziaria vede in pole position Banca Generali, terza private bank italiana per masse gestite. Negli ultimi anni, e nel periodo post-Covid in particolare, si è assistito a una sempre maggiore diffusione di questo. Le attivazioni di nuovi team sono aumentate notevolmente, con le squadre di consulenti, che nel caso dell’istituto del Leone sono formate da un minimo di due a un massimo di quattro banker, che coinvolgono ormai circa 400 professionisti, il 20% della rete. Questa evoluzione deldiha in sé una doppia natura, o un doppio possibile scopo.