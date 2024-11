Thesocialpost.it - Genova, capotreno accoltellato sul regionale: ricoverato in codice rosso

Brutale aggressione oggi su un treno. Undi 44 anni, dipendente di Ferrovie dello Stato, ha subìto un accoltellamento mentre controllava i biglietti. Il grave episodio è avvenuto poco prima delle 13:30 alla stazione diRivarolo, sul treno12042 partito daBrignole e diretto a Busalla. Ilsi trovava a bordo per la consueta verifica dei titoli di viaggio, quando una discussione con una coppia sprovvista di biglietto si è trasformata in un attacco violento.Leggi anche: Pieve di Cadore, furgone invade l’altra corsia di marcia e centra un’auto: morta una 59enne L’aggressione e l’intervento dei soccorsi Dopo aver chiesto ai passeggeri senza biglietto di scendere alla stazione, ilè stato improvvisamente colpito con un coltello. Ferito gravemente a un braccio e alla scapola, è stato soccorso dal personale del 118, accorso in ambulanza e automedica.