Quotidiano.net - Fenomeno Pera Toons: "È tutta una risata"

Papini "Due more si dicono l’un l’altra “ti voglio bene“, poi una dice: “Che bella la nostra storia da more“". È una delle cinquemila battute, freddure, giochi di parole di Alessandro Perugini più noto come, autore di libri di grande successo, uno dei protagonisti dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, il festival della fantasia che si è chiuso ieri dopo cinque giorni molto intensi e oltre 275mila biglietti venduti (terza edizioneper partecipazione) e che ha visto le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.