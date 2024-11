Donnapop.it - Famosa cantante di Amici ha avuto una storia con un concorrente del Grande Fratello? Hanno 12 anni di differenza!

Leggi tutto su Donnapop.it

Secondo alcuni rumors, unadidi Maria De Filippi avrebbeuna love story con undel. Ma di chi stiamo parlando?! Negli ultimi giorni, via social, soprattutto su TikTok, diversi utentiiniziato a metter in giro la voce secondo cui Javier Martinez, oggi nel cast del, e Sarah Toscano, volto di, avrebberouna relazione proprio prima che lui entrasse nel famoso loft di Cinecittà. Ecco cosa si legge su TikTok: “Loro due stavano insieme prima che lui partecipasse al reality. Lui lo ha detto alle tre di Non è la Rai“. Dopo questa notizia, in tanti, soprattutto su X,iniziato a scagliarsi contro ildel: perché? A quanto pare il problema sarebbe lafra lui e ladi