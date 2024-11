Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Mudingayi: «Scudetto? Musica cambiata, ma Inter ancora sopra»

Leggi tutto su Inter-news.it

Gaby, ex centrocampista dell’dal 2012 al 2014, ha rilasciato alcune dichiarazioni insu-News.it, soffermandosi su quella che potrebbe essere la lottadi quest’anno. Ieri i nerazzurri, vincendo contro il Venezia di misura per 1-0, si sono portati a meno uno dal Napoli capolista. Di seguito le parole indell’ex centrocampista., come vedi la lotta per lofavorita? L’credo sia una delle squadre favorite, ma non l’unica come lo scorso anno. Attenzione al Napoli e alla Juventus, entrambe sono attrezzate per dare fastidio. La formazione nerazzurra hala squadra migliore per poter aggiudicarsi il titolo.