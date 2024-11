Puntomagazine.it - Emergenza Violenza a Napoli: assemblea pubblica per “Disarmare Napoli”

Uniti contro la: un incontro aperto alla cittadinanza per promuovere sicurezza e legalità aSabato 9 novembre alle ore 10, piazza Cavour asarà il teatro di un’importantepromossa da Libera Campania in collaborazione con l’Arcidiocesi di. L’evento, aperto a tutti, si propone di affrontare l’che attanaglia la città e la sua provincia, in un momento critico segnato da tragici eventi di cronaca. L’iniziativa arriva dopo la recente morte di Emanuele, un ragazzo di quindici anni, e di altri giovani coinvolti in episodi violenti, come nel caso di Santo Romano, 19 anni, colpito per motivi futili a San Sebastiano al Vesuvio. Questi eventi hanno sollevato un forte allarme tra le comunità locali, che si sentono sempre più vulnerabili di fronte a una situazione che sembra sfuggire al controllo.