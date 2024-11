Secoloditalia.it - Eco-vandali in piazza a Torino contro la festa del 4 novembre. FdI: “Gesto ignobile”

Le celebrazioni delladell’Unità Nazionale e delle Forze Armate sono state turbate ada un vergognoso atto di protesta inscenato dai militanti di Extinction Rebellion. I tre eco-pacifisti si sono appesi all’impalcatura di Palazzo Madama inCastello – uno dei luoghi simbolo del capoluogo piemontese – e hanno srotolato uno striscione con la scritta: «Onorano guerre, distruggono terre». L’azione ha suscitato sdegno sia tra le istituzioni che tra i cittadini, andando a rovinare una giornata dedicata al ricordo e all’omaggio per chi ha sacrificato e sacrifica tuttora la propria vita per il Paese. Forze Armate e tricolore da un lato, eco-pacifisti e bandiera palestinese dall’altro Gli ambientalisti, come al solito, hanno puntato il ditoil governo Meloni, accusato di anteporre “interessi militaristi” all’urgenza climatica e alle follie Green.