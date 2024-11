Metropolitanmagazine.it - È morto Quincy Jones, il grande musicista e produttore dell’album Thriller di Michael Jackson

che ha lavorato con, Frank Sinatra e molti altri, muore all’età di 91 anni. Il portavoce di, Arnold Robinson, ha dichiarato che l’uomo “se n’è andato serenamente” domenica sera nella sua casa di Bel Air. “Stasera, con i cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello. E sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo lavita che ha vissuto e sappiamo che non ce ne sarà mai un altro come lui”, ha affermato la famiglia in una dichiarazione.era noto soprattutto per essere stato ildi. Nel corso della sua carriera, durata più di 75 anni, ha vinto 28 Grammy Awards ed è stato nominato uno dei musicisti jazz più influenti del XX secolo dalla rivista Time.