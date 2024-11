Zonawrestling.net - Demolition: “Non abbiamo mai rifiutato la Hall of Fame, ora è una possibilità”

Laofin WWE, per molti wrestler, è il culmine della propria carriera, il riconoscimento ultimo per anni di sacrifici nel nome del divertimento di noi fan. E se finora sono già tanti i nomi del passato che hanno ricevuto il famigerato anello della HOF, sono ancora tanti i wrestler potenzialmente meritevoli di questo onore che ancora attendono una chiamata. Tra questi c’è sicuramente uno dei team più iconici degli anni Ottanta e Novanta:. Tutta colpa di Vince McMahon Intervistati dal podcast Hitting the Turnbuckle, Ax e Smash hanno parlato apertamente delle polemiche riguardanti il loro potenziale ingresso nellaofWWE, specificando che il motivo del loro mancato inserimento finora è prettamente politico, e legato soprattutto al loro rapporto tormentato con Vince McMahon.