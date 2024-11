Controlla ticketcapotreno accoltellato

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Un capotreno di 40 anni è statomentreva i biglietti a bordo del treno Genova-Busalla. Gli aggressori sono due cittadni nordafricani e sono stati fermati dai Carabinieri, dopo aver visionato i video. Il capotreno colpito da due coltellate che non hanno raggiunto gli organi vitali. E' stato soccorso dal personale del 118. E' in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Insorgono i sindacati che hanno proclamato per domani 8 ore di sciopero delle ferrovie, dalle ore 9 alle ore 17.