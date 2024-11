Secoloditalia.it - Colosimo replica al fango quotidiano: “Non mi lascio intimidire, chi ha paura della verità?”

“Onestà, legalità, passione e trasparenza continueranno a segnare il mio impegno, con una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata. Irreprensibile, e lo sarò nonostante un ingiustificato. Con immenso rispetto e grande rammarico per alcuni familiari delle vittime, posso promettere solo di restare quella che sono, senza farmi mai”: lo scrive la presidenteCommissione parlamentare Antimafia Chiarain una nota cuialle accuse rivoltele negli ultimi giorni. “Oggi”, si legge nella nota dell’esponente di Fratelli d’Italia, “il Fattotitola a tutta pagina una non notizia, relativa a un mio zio che ha subito una condanna penale per fatti che risalgono a 15 anni fa. Tutto già noto e tutto già ampiamente raccontato dalla stampa nel corso degli anni.