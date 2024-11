Cidim, al via da Campobasso il tuor del pianista Russo Arsenii Moon

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Poco più di 24 anni, ilsi è aggiudicato lo scorso anno il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, un riconoscimento prestigioso che fa del giovane musicista nato a San Pietroburgo e originario della Corea del Sud, uno dei talenti più cristallini del mondo della musica classica. Per promuovere le sue straordinarie capacità anche in Italia, il(Comitato Nazionale Italiano Musica) ha organizzato per l’artista, in questa ultima parte dell’anno un nuovo tour di cinque date che inizia questa sera a, alle 18.30 al Teatro Savoia, e prosegue ad Avezzano (14 novembre), Pescara (15 novembre), Sulmona (17 novembre) e infine Roma, dove il 16 novembre alle 17.30, si esibirà all’interno nell’Aula Magna dell’Università ‘La Sapienza’, grazie alla collaborazione con l’Istituzione Universitaria dei Concerti. Il ricco programma scelto dalprevede le musiche di Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Franz Joseph Haydn, Fryderyk Chopin, Aleksandr Skrjabin, Maurice Ravel e Franz Liszt.