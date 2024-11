Thesocialpost.it - Bus precipita nel burrone: almeno 36 vittime, è strage

36 persone hanno perso la vita e venti sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato montuoso dell’Uttarakhand, nel nord dell’India. Un autobus che trasportava tra le 45 e le 50 persone èto in una gola mentre percorreva la strada tra le città di Pauri e Ramnagar. Soccorsi e bilancio delleIl bilancio delleè tragico: “36sono state confermate”, ha dichiarato alla stampa Deepak Rawat, alto funzionario dello stato himalayano. Tra i feriti, tre persone in condizioni critiche sono state trasportate d’urgenza in ospedale tramite elicottero. Gli altri feriti, una ventina, sono stati soccorsi e portati nelle strutture sanitarie locali.