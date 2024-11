Inter-news.it - Biasin: «Inter-Venezia? Arbitraggio non lineare! Taremi faccia di più»

Il noto opinionista sportivo Fabrizioha analizzato il caos arbitrale durante. Il giornalista critica Ferrieri Caputi. GESTIONE – Fabrizio, opinionista sportivo, ai microfoni di Radio Sportiva ha analizzato così il caos arbitrale durante: «Nel 2024 dobbiamo iniziare a smettere di pensare ad arbitro donna o uomo. Che poi sia bravo o non bravo è un altro discorso. Ieri ha sbagliato la gestione della partita, non è stata una gestione. Sul gol annullato, il VAR ha salvato l’arbitro perché aveva sbagliato anche nella valutazione del contatto. Quello su Bisseck può anche non essere fallo, allora perché hai fischiato su Dumfries? La gestione non è stata, una direzione non sufficiente. Ieri ha sbagliato la partita in maniera evidente».