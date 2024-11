Autovelox mobili nel Lazio | le postazioni della Stradale dal 5 al 10 novembre 2024

Leggi tutto su Dayitalianews.com

La Poliziaha reso noto il calendario delleattive nelper questa settimana, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza lungo le strade più trafficateregione. Dal 5 al 10, ledi controllovelocità verranno dislocate sui seguenti tratti stradali: Martedì 5: Strada Statale SS 1 Aurelia, in provincia di Viterbo. Sabato 9: Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nella provincia di Roma. Domenica 10: Autostrada A24, nel tratto che attraversa la provincia di Roma. Controlli Mirati per La SicurezzaQuestisono posizionati in punti strategici delle principali arterieregione, per monitorare la velocità dei veicoli e garantire il rispetto dei limiti previsti. L’iniziativa mira a contrastare gli eccessi di velocità, che rappresentano una delle maggiori cause di incidenti stradali.