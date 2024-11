Ilrestodelcarlino.it - Armadi e cassetti rivoltati. Ladri in azione a Pollenza

in. Tre abitazioni sono state messe a soqquadro dai malviventi, sabato sera, che hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per ripulire gli appartamenti dei contanti e dei gioielli conservati. Una donna diScalo, in particolare, ha voluto rendere noto quanto accaduto mostrando sul social network Facebook le immagini della sua abit: tutti gliaperti, tutti itirati fuori, ogni cosa rivoltata alla ricerca di oggetti di valore. Purtroppo alla pollentina ihanno portato via una somma in contanti che teneva accantonata in casa per le varie spese, oltre ai gioielli per i quali spesso più del valore economico conta quello affettivo, essendo oggetti legati a ricorrenze e persone importanti della vita.