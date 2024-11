Lanazione.it - Alluvioni di ottobre, tremila euro per i danni. L’idea delle “città spugna”

Firenze, 42024 –anche alle famiglie colpite dalledi. Con l’impegno di valutare la proroga fino a primavera per la rendicontazione deidel novembre 2023. Sono alcunenovità annunciate ieri dal presidente della Regione, Eugenio Giani, nel 58esimo anniversario dell’alluvione di Firenze. “Abbiamo deciso di riproporre l’immediato ristoro di 3milaper tutte le famiglie che hanno subitodopo lediin Alto Mugello e in Valdelsa, a Bolgheri, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Siena, Cecina, Montescudaio, Castellina Marittima e in altri territori – ha detto -. Sono anche favorevole ad accogliere la richiesta di proroga fino a primavera per la rendicontazione deidel novembre 2023, ma devo verificarne la fattibilità tecnica in base alla normativa nazionale”.