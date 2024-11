Oasport.it - WEC, rookie test in Bahrain. Rossi al debutto in Hypercar, bene Leclerc

Si è conclusa con ila stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Le squadre che ieri hanno terminato il campionato hanno svolto gli ultimi chilometri dell’anno nell’impianto arabo, una sessione importante riservata ai giovani talenti e non solo. Su tutti uno dei protagonisti assoluti è stato Valentinoche ha guidato per la prima volta il prototipo di BMW Motorsport che regolarmente ha corso nel FIA WEC e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’ex centauro ha completato 24 passaggi in mattinata (20mo tempo assoluto) e 43 giri al pomeriggio siglando il quarto posto assoluto con un minimo scarto dalla vetta. Ricordiamo che la prova, avvenuta perfettamente un anno dopo ilcon un’Oreca 07 Gibson LMP2, non garantisce nulla in vista della pma stagione agonistica.