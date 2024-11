Gaeta.it - Vacanze invernali in Germania: le destinazioni più originali da vivere quest’anno

Facebook WhatsApp Twitter Il freddo dell’inverno tedesco non è solo una stagione da sopportare, ma un’opportunità peresperienze indimenticabili. Dalle avventure nella neve agli hotel insoliti, laoffre tantissime opzioni uniche. Scopriamo insieme alcuni dei migliori luoghi da visitare in Baviera, Foresta Nera e altre aree rinomate per un viaggio che rimarrà nel cuore. Baviera: il fascino della Zugspitze e del glamping esclusivo In Baviera, la Zugspitze rappresenta il punto culminante per chi cerca un’esperienza in montagna unica. Qui, a 2.600 metri di altitudine, si trova l’Iglu-Dorf, un affascinante hotel di ghiaccio attivo dal 27 dicembre al 13 aprile 2025. La struttura meraviglia i visitatori non solo per le camere realizzate completamente in neve e ghiaccio, ma anche per le sculture artistiche che adornano gli spazi comuni.