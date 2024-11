Superguidatv.it - Un padre: trama, cast e quando in tv del film ispirato ad una storia vera

Leggi tutto su Superguidatv.it

Un, titolo originario di Fatherhood, arriva in chiaro. Il, diretto da Paul Weitz, èad unae fa subito immedesimare lo spettatore in ciò che racconta. Scopriamo insieme la, ilandrà in onda. Unarriva su Rai1:in tv Arriva in prima serata su Rai1 il‘Un’. La pellicola, uscita nelle sale nel 2021, è stata distribuita prima sulle piattaforme di streaming (da Netflix a Now) ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Ora andrà in onda martedì 5 novembre 2024 su Rai1 alle ore 21.35. Ma qual è ladi Un? Ilmostra le avventura di Matthew, un neopapà che si ritrova vedovo e con una figlia piccola da accudire, Maddy. Sua moglie, la giovane Liz, muore infatti per un’embolia polmonare dopo il parto.