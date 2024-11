Quotidiano.net - Ucciso nel Napoletano: 17enne ammette di aver sparato

Avrebbe prima provato a negare e avrebbe poi ammesso diil ragazzo di 17 anni in stato di fermo per l'omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni ferito a morte a San Sebastiano al Vesuvio nella notte tra venerdì e sabato. È ciò che trapela dagli inquirenti che indagano sul delitto del 19enne nel. Al giovane i carabinieri sono risaliti visionando le immagini della videosorveglianza in zona, che mostrano una minicar che si allontana poco dopo l'esplosione dei colpi. Per l'individuazione deldecisive sono state anche le tante testimonianze raccolte.