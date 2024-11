Ilgiorno.it - Tour nel quartiere ebraico di Milano: “Pulito, sicuro e costoso. Più attenti dal 7 ottobre”

– Condomini, viali alberati, aiuole: a vederla sembra una zona residenziale come tante. Eppure, quest’area a Sud-Ovest della città, sotto la fermata Bande Nere, è ildi. Certo, qui ci sono sinagoghe, ristoranti e alimentari con soli prodotti kosher, un centro comunitario e una scuola ebraica, ma nessun vero tratto distintivo. Il motivo? La comunità è di origine recente - i primi arrivi a inizio Ottocento - quindi non si è mai formato un ghetto. “Ci vivono italiani, cinesi e un po’ di giapponesi, perché c’è una scuola nipponica - spiega Lili Hu, titolare di un bar - Ma è aumentato il costo delle case e molti sono andati via. Comunque la zona è pulita e presidiata dall’esercito”. Così anche per David Hadjibay, un ragazzo con la kippah che gestisce un alimentari kosher, e che racconta però di “qualche scritta antisemita sui muri dopo il 7”.