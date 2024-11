Sardegna | schiacciato tra due tir muore imprenditore 56enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

L’uomo, titolare di una ditta di trasporti, insieme al figlio stava dando una mano durante le operazioni di scarico di due grossi tir quando è accaduta la tragedia. La dinamica del tragico incidente mortale è ancora da ricostruire. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la vittima, in compagnia del figlio, stava dando una mano alle operazioni di scarico di due tir quando – introno alle 8 di questa mattina – sarebbe statotra i due camion. Dopo essere sceso dal mezzo che stava cercando di avvicinare per effettuare il trasloco della merce. Emilio Pusceddu, 56 anni, originario di Villanovaforru, titolare di una ditta di trasporti, la Pusceddu Trasporti Srl di Sardara, è morto praticamente sul colpo di fronte agli occhi del figlio. Che per primo ha lanciato l’allarme.