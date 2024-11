Game-experience.it - PS5 Pro, un leak rivela le specifiche tecniche, ecco un confronto con quelle di PS5 Standard

Leggi tutto su Game-experience.it

Tom Henderson ha condiviso leufficiali di PS5 Pro, ottenute grazie alla pronta condivisione di un utente che è riuscito a mettere le proprie mani sulla console qualche giorno prima del lancio ufficiale, in programma il 7 Novembre 2024. Come possiamo leggere su Insider Gaming, nel manuale della guida alla sicurezza presente nella confezione di PlayStation 5 Pro sono presenti le seguenti: Ledi PS5 Pro: CPU – x86-64-AMD Ryzen Zen 2 8 core/16 thread GPU – AMD Radeon RDNA a 16,7 TFLOPS RAM – GDDR6 16 GB + DDR5 2 GB Spazio d’archiviazione – 2TB SSD Connettività: 2x Porta USB Type-A (SuperSpeed USB – 10Gbps) 1x Porta USB Type-C (Hi-Speed USB) 1x Porta USB Type-C (SuperSpeed USB – 10 Gbps) Connettore di espansione per SSD M.