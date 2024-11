Spazionapoli.it - Politano a Radio CRC: “Dobbiamo essere sempre attivi in fase difensiva! Inter? Abbiamo una settimana…”

Matteoha parlato in esclusiva ai microfoni diCRC: l’attaccante del Napoli ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta ed anche del prossimo match contro l’. Anche Matteonon ha messo in campo la prestazione che ci si aspettava contro l’Atalanta di Gasperini. Una squadra totalmente sottotono, che si è trovata di fronte una compagine organizzata, che è riuscita ad imbrigliare gli azzurri al punto da non dare modo nemmeno di trovare la vita del gol. L’attaccate azzurro ha commentato la partita ai microfoni diCRC: “Secondo me soprattutto nel primo tempo ci è mancato il guizzo finale per trovare il gol. Perché comunqueavuto 3-4 occasioni in cui si poteva far meglio: una di queste ovviamente è il palo di Scott (Mc Tominay ndr)”, ha detto