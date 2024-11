Oasport.it - Pallamano: Cassano Magnano batte Conversano e riapre la corsa in testa in Serie A Gold

Leggi tutto su Oasport.it

La 10a giornata della2023-2024 disi è ufficialmente conclusa. Dopo il turno infrasettimanale, e prima della sosta riservata alle Qualificazioni Europee della nazionale italiana (nelle partite contro Spagna e Serbia), le 14 squadre del massimo campionato domestico sono scese in campo. Ecco come sono andate le cose. La notizia più importante è quella della vittoria delper 25-23 sulla capolista, che viene così rallentata nella suaproprio dai lombardi immediati inseguitori. Affermazioni pesanti anche per Sassari, con un comodo 23-29 in casa del Chiaravalle, per il Teamnetwork Albatro, capace di passare nella tana del Macagi Cingoli per 24-32.