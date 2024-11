Spazionapoli.it - “Non sarà più il titolare…”, Conte ha già scelto il sostituto: la motivazione è impressionante!

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Il Napoli di Antonioè in vetta alla classifica della Serie A. Intanto, però, il tecnico studia nuove modifiche per la rosa. L’inizio di stagione del Napoli è stato molto entusiasmante, ancor più grazie all’ottimo rendimento della squadra capitanata da Antonio. Il gruppo ha ritrovato la giusta fame, motivo per il quale guida la classifica della Serie A. Tale traguardo non è di certo un caso, ancor più perché il tecnico riesce a tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Un azzurro che ha già rubato la scena è senza dubbio Mathias Olivera. Quest’ultimo, si è reso autore di prestazioni importantissime nelle ultime settimane, basti ripensare alla sfida contro il Milan a San Siro. In questo inizio di stagione, l’uruguaiano sembrerebbe aver ritrovato la giusta linfa per difendere e offendere allo stesso tempo.