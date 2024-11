Sport.quotidiano.net - Monza-Milan 0-1, ci pensa Reijnders: Fonseca torna a vincere. E ora il Real

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

o, 2 novembre 2024 - Ilsi rialza dopo il ko col Napoli, doma ilgrazie al gol di, vince per la prima volta lontano da San Siro. Tre punti pesanti per il sorriso diche esce dall'ennesimo bivio escludendo per la terza volta Leao dall'undici titolare. "Si tratta di una scelta, non c'è conflitto tra me e Rafa. Devore a gestire la squadra e alMadrid", le parole dell'allenatore che tende simbolicamente la mano al numero dieci rossonero, entrato nell'ultima mezz'ora. Una storia ancora tutta da scrivere, questa. Una storia già scritta (con pagine che ancora profumano di gloria) quella che offre l'incrocio di destini in scena all'U-Power. Galliani, che ha vinto tutto in rossonero e portato una storica Serie A nella sua, ad osservare il tutto con la consueta tensione.