Inter-news.it - Monza-Inter Primavera 2-3, pagelle: Topalovic e Berenbruch, dominio da 7!

L’vince contro ilcon il risultato di 3-2. Thomasrientra in campo e segna, Lukatrascina il centrocampo. Ledella partita. Calligaris 7: Salva l’nel momento più difficile. Al minuto 48 sul risultato di 3-1 fa una super parata coi piedi su Gaye e tiene in vantaggio di due gol i suoi.– DIFESA Aidoo 6: Una spina nel fianco della difesa del, l’uomo in più nella fase offensiva nerazzurra. Dietro però soffre, non aiuta sui cross di Postiglione. Re Cecconi 5.5: Il secondo tempo è di completa sofferenza e la difesa fa acqua da tutte le parti. Sul gol di Colombo non esce e gli lascia spazio per il tiro. Male male! Alexiou 5.5: Sarebbe stata una partita perfetta qualora fosse finita dopo 45 minuti. Il secondo tempo è un disastro e la difesa è il reparto forse maggiormente responsabile.