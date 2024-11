Inter-news.it - Monza-Inter Primavera 0-3 al 45?: super prestazione dei big!

L’è in vantaggio contro ilal termine dei primi 45 minuti di gioco per 3-0. Decidono per ora le reti di Matteo Lavelli, Thomas Berenbruch e Daniel Quieto. OTTIMO INIZIO – L’approccia nella maniera giusta la sfida contro ilvalida per la decima giornata del Campionato U-20. I nerazzurri si rendono subito pericolosi con Daniel Quieto dopo un solo minuto, dando l’idea di voler ammazzare la partita sfruttando la propriaiorità sul rettangolo di gioco. Non passano neanche 2 minuti e l’passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Matteo Lavelli su cross di Matteo Motta. Il calciatore italiano stacca completamente isolato a ridosso della porta avversaria, consegnando così l’1-0 ai nerazzurri. Nonostante il gol, i meneghini continuano ad attaccare alla ricerca del doppio vantaggio.