Quotidiano.net - In scena il sequestro Moro. Polemica per la foto choc

Due ragazze sono in piedi, mentre sfoggiano una bandiera con il logo delle Brigate Rosse. Un’altra è accovacciata, con tanto di camicia bianca e cravatta mezza sciolta, e mostra una finta pagina di giornale che riporta il titolo "rapito". A Bologna è bufera per l’immagine che sta facendo il giro dei social, in cui le tre protagoniste, in occasione della notte di Halloween, sembrano vantarsi di aver ricreato la famosa primadel rapimento di Aldoavvenuto nel 1978. Lo scatto risalirebbe infatti al 31 ottobre, in via dei Bibiena a Bologna, a due passi da via Valdonica: proprio lì dove le Nuove Br assassinarono il giuslavorista Marco Biagi nel 2002.