Ilrestodelcarlino.it - Il Minotauro innamorato di Silvia Colasanti

L’ottava stazione del Festival itinerante Rossini Open, Fuori dal teatro, dentro le città, si terrà domani sera lle 20.30 al Teatro di San Lorenzo – in via dei Bartolotti 9 a San Lorenzo – per una serata interamente dedicata alla musica della nota compositrice. Romana, classe 1975, è l’autrice italiana più attiva ed eseguita nel mondo, già allieva di Fabio Vacchi, recentemente nominata direttrice artistica del Festival della Valle d’Itria e reduce dal successo della sua ultima opera lirica commissionata dal Teatro dell’Opera della capitale, ’L’ultimo viaggio di Sindbad’ su testi di Erri De Luca.