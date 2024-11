Lanazione.it - Giornate in ricordo dei combattenti . Grande Guerra, l’omaggio ai Caduti

per ricordare il contributo e il sacrificio deiaretini durante la PrimaMondiale per il completamento dell’unità nazionale. Tra oggi e domani lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo sarà impegnato in una serie di commemorazioni in prossimità di monumenti, lapidi e cippi diffusi in tutto il territorio provinciale per rendere omaggio aie per mantenere viva la memoria del loro sacrificio come occasione anche per ribadire l’importanza di costruire una cultura di pace.