Giorgio Mastrota e il retroscena sul divorzio da Natalia Estrada: "Non mi facevano fare più nulla"

Era uno scoppiettante conduttore, uno dei volti che negli Anni ’90 erano freschi e oggi rappresentano i veterani della televisione italiana. Lui, però, in televisione ha smesso di andarci, diventando il “re delle televendite”. E di come sia avvenuto questo insolito passaggio, oggiparla con tutta sincerità. E molto c’è a che vedere con ilda. Comeè approdato alle televenditeè stato tra gli ospiti della puntata di sabato 2 ottobre di Ciao Maschio, la trasmissione Rai condotta da Nunzia De Girolamo. Da poco compiuti i 60 anni e ormai libero di guardare al suo passato senza remore,ha raccontato del momento in cui passò dalla prima serata alla televendita di prodotti casalinghi: “La verità è che c’è stato un periodo in cui non mi hanno fatto piùaltro, cioè negli Anni ‘90”.