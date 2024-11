Sport.quotidiano.net - Figline-San Donato, a voi. Spettacolo al ’Del Buffa’

Ieri si sono giocati gli anticipi fra Terranuova Traiana-Siena (2-0) e Foligno-Ostia Mare (4-1), mentre oggi, alle 14,30, si disputano le altre partite della 10ª giornata del girone E, con fari puntati sulla partitissima-SanTavarnelle (arbitro Brozzoni di Bergamo), in programma al "Del Buffa". Si tratta di una sfida clou che arriva in un momento positivo fra le due squadre, specie per ilche si presenta ai suoi tifosi dopo il successo ottenuto nel derby di Montevarchi. I gialloblù di Tronconi sono determinati a proseguire nuovamente sulla strada dei tre punti per cercare di mettere altro fieno in cascina in prospettiva delle prossime gare di spessore: Ghiviborgo e Siena, con la parentesi di coppa Italia di mercoledì contro la Sangiovannese. Un tour-de-force importante che può incidere sul prosieguo della stagione. Le novità sulla formazione.