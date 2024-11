F1 GP Brasile 2024 Perez | Disastro in partenza non sapevamo di poter cambiare gomme

Leggi tutto su Sportface.it

“È stato un. Perché in quel momento nonche avremmo potutolefino all’ultimo momento, così abbiamo iniziato la gara conmolto fredde. Siccome non c’era nessuno davanti, sono finito in un buco d’acqua. Quindi laè stata untotale“. Così Sergioha commentato ai microfoni di motorsport.com la gara del GP del, ventunesima tappa del Mondialedi Formula 1, terminata all’undicesimo posto. Il messicano, secondo pilota della Red Bull, ha poi spiegato i duelli con Liam Lawson. “Con lui è stata una gara diversa rispetto alla settimana scorsa. Continuiamo a scontrarci. Eravamo in zona punti, ci siamo toccati in curva 1 e poi in curva 4 sono andato dritto – ha spiegato-. Ho perso la posizione con Hamilton e poi è stato difficile passare“.