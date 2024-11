Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo fare una partita piena di coraggio. L’assenza dei tifosi deve motivarci di più"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

La sfida più importante l’Ancona la giocherà senza il proprio pubblico. E’ la prima cosa che sottolinea Massimo Gadda nel consueto pre-: "E’ il derby tra le due squadre che hanno più blasone e più storia del girone, che hanno gli stadi più belli, le tifoserie più importanti. Sicuramente un gran derby, che noi giocheremo senza i nostri, ed è un peccato – attacca il mister –. Togliere la gente che ne fa questione di vita è davvero brutto, si potevasicuramente di meglio. Probabilmente in questo momento abbiamo un gap in favore della Samb, lo dicono la classifica, le ambizioni dei nostri avversari, come è stata costruita la squadra. E se questo gap lo vogliamo azzerare,andare a giocare unacon, con forza, con personalità. Se lo facciamo ce la possiamo giocare, fermo restando che troviamo la favorita numero uno di questo girone".