Cremonese-Pisa oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La compagine guida Eugenio Corini, sotto questa nuova direzione tecnica sembra essere tornata ai livelli dello scorso anno e vuole continuare a macinare punti per provare ad accorciare le distanze nei confronti delle capolista., come seguire il match La formazione nerazzurra di Filippo Inzaghi, dal suo canto, è una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato e vuole confermare ai vertici della classifica per continuare a sognare in grande. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 novembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.