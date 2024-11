Spazionapoli.it - Atalanta, Gasperini a DAZN: “Il Napoli è una squadra forte, complimenti ad ADL e Manna. Crescerà ancora, su Conte…”

Gian Pierosi gode la vittoria conquistata al Diego Armando Maradona contro il. L’allenatore della Dea ha parlato nel post partita ai microfoni di. Vittoria importante per l’che ha espugnato il Maradona con ben tre gol. La doppietta di Lookman ed il gol di Retegui hanno deciso la partita, con gli azzurri che ora si leccano le ferite dopo ben 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Nel post partita ha parlato Gian Pieroai microfoni di: “Queste partite sono una bilancia per noi. Vieni acon uno stadio strapieno, unache ha fatto cose straordinarie, sapevamo di dover fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti. Oggi siamo felici, abbiamo sfoderato una partita bellissima per noi, soprattutto per il valore dell’avversario”, ha detto