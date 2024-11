Alluvione a Valencia re Felipe VI contestato dalla folla

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Paiporta, 3 novembre – ReVI in visita nelle zone alluvionate è statoquando, insieme al premier Sanchez, è arrivato a Paiporta, uno dei centri più colpiti nella periferia di. In un clima di enorme tensione e caos,e Letizia, Sanchez e il presidente della Regione Mazon, sono stati colpiti da lanci di fangopopolazione esasperata. In tanti hanno gridato “assassini“, come si è visto nelle immagini della tv spagnola. Dopo i fatti di Paiporta, la visita dei reali a Chiva è stata rinviata, hanno deciso le autorità statali, regionali e la stessa Casa Reale.e Letizia erano attesi da centinaia di persone in questa seconda tappa: inizialmente avevano fatto sapere di voler continuare con il programma previsto, tuttavia dopo la durissima contestazione subita è stato deciso il rinvio.