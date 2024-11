Ilrestodelcarlino.it - Tenta rapina con il coltello: preso. Aveva anche aggredito una donna

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Prima hato dire un uomo di 46 anni, chiedendogli insistentemente soldi e poi, al rifiuto di quest’ultimo di consegnarglieli, minacciandolo con un lungoda cucina dalla lama di oltre 20 centimetri. Poi, senza apparente motivo, ha avvicinato unadi 55 anni che faceva la spesa al supermercato Coop di via Donato Creti e le ha dato un calcio all’altezza del gluteo, per poi darsi alla fuga. E alla fine di tutto, quando è stato intercettato dai poliziotti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, sopraggiunti dopo le telefonate al 113 delle due vittime, ha minacciato colpure loro, venendo però ben presto immobilizzato, disarmato e ammanettato dagli agenti. È dunque stato arrestato pertaaggravata e minacce aggravate contro pubblico ufficiale, e denunciato per le percosse ai danni della signora, un cittadino rumeno di 26 anni, incensurato.